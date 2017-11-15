İş Sizi Çağırıyor" Protokolü İmzalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde istihdam fuarı için protokol imzalandı.



İş-Kur Müdürlüğü öncülüğünde Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve firmalar tarafından düzenlenecek olan "İş sizi çağırıyor" sloganlı istihdam fuarının protokolü imzalandı. 17 - 18 Kasım tarihlerinde Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi ve GTSO toplantı salonunda yapılacak olan istihdam fuarı ile alakalı protokol imza törenine Gemlik Kaymakam Vekili ve Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, İş-Kur Bursa İş Müdürü Eren Türkmen, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve GTSO Başkanı Kemal Akıt katıldı.



Milli istihdam seferberliği kapsamında yapılan fuarda 45 büyük firma stant açacak. İki gün boyunca açık olacak olan stantlarda, işveren ve iş arayan bir araya gelecek. Aynı zamanda iş görüşmeleri ve staj başvuruları yapılacak. - BURSA