Bursa'nın Gemlik ilçesinde istihdam fuarı açıldı.



İş-Kur, ülke genelinde başlatılan istihdam hamlesi kapsamında düzenlediği fuarlarda ilk defa bir ilçeyi tercih etti. İş gücü olarak Türkiye'nin en önde gelen ilçelerinden biri olan Gemlik'te açılan fuar "İş sizi çağırıyor" sloganıyla başladı.



Gemlik Kaymakam Vekili Yalçın Yılmaz, "İşkur tarafından düzenlenen istihdam fuarı, Gemlik'e ve Bursa'ya önemli katkı sağlayacaktır. İşkur'un önemli çalışmaları var. Biz de geçmiş dönemde istihdam ile alakalı çalışmalar yapmıştık. Master tezim de, İş Kurumları ve istihdam ile alakalı olmuştu. Tezimizin vücut bulduğunu görmek de bizleri memnun etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Birinci istihdam buluşmasını Gemlik'te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İşkur müdürümüz olmak üzere katılanlara teşekkür ediyoruz. Günümüzde vasıflı eleman bulmak zor. Bu fuar da vasıflı işçiyle işverenin buluşması için aracı olacak" diye konuştu.



Konuşmalar sonrasında protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek, fuarın resmi açılışı yapıldı.



45 firmanın stant açtığı istihdam buluşmasına Gemlik'te yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çeşitli stantlarda form dolduran vatandaşlar, iş hakkında bilgi alma imkanı buldu. - BURSA