İş, sanat ve medya dünyası otizm farkındalık projesinde buluştu
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İş, sanat ve medya dünyası otizm farkındalık projesinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İş, sanat ve medya dünyası otizm farkındalık projesinde buluştu

Sanat, medya ve iş dünyasının ünlü isimleri 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Fark Yok Sevgi Var' isimli fotoğraf sergisinde bir araya geldi.

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Sanat, medya ve iş dünyasının ünlü isimleri 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Fark Yok Sevgi Var' isimli fotoğraf sergisinde bir araya geldi.

Türkiye Otistiklere Destek ve Egitim Vakfı (TODEV) ve Brand İletişim'in beraber yürüttüğü "Fark Yok Sevgi Var" fotoğraf sergisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliğinde iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında iki ay boyunca otizmli bireylere fotoğraf eğitimi verildi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte otizmli çocuklar iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar "Fark Yok Sevgi Var" sloganıyla düzenlenen fotoğraf sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen projeye, Turkcell Ceo'su Murat Erkan, Mehmet Zorlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Zorlu, Gazeteci Nazlı Çelik, Sanatçı Haluk, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İGA Ceo'su Hüseyin Kadri Samsunlu gibi iş, sanat ve medya dünyasından isimler destek verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz, "Otizmli çocukların gizli yetenekleri eğitim desteğiyle her geçen gün ortaya çıkıyor. Otizmli özel çocuklarımızın içinde gizledikleri başarıları ortaya çıkartmak için ve onların gelişimine katkı sağlamak için projeyi düzenledik" dedi.

Projeye destek veren isimlerden Mehmet Zorlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Zorlu ise "Projeye otizm konusunda farkındalık oluşturmak için destek verdik. Fotoğraf çekiminde otizmli bireylerle çok güzel vakit geçirdik. Farkındalık oluşturmak için bu gibi projelere desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Zorlu PSM'de sergilenen fotoğraflar, 5 Nisan'dan sonra İstanbul Yeni Havalimanı ev sahipliğinde bir hafta boyunca iç ve dış hatlarda sergilenecek. - İSTANBUL

İş, sanat ve medya dünyası otizm farkındalık projesinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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