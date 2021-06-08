İş Sanat'tan "Şefin Tavsiyesi" ile müziğin tarihinde yolculuk

İş Sanat yaz dönemi projelerinden "Şefin Tavsiyesi", sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat yaz dönemi projelerinden "Şefin Tavsiyesi", sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın ortak dili olan müziği anlatan "Şefin Tavsiyesi" başlıklı video dizisi aralarında güzel sanatlar, felsefe, gastronominin de yer aldığı, müziğin gelişimine eşlik eden disiplinlerin müzikle olan ilişkisine odaklanacak.

"Müzik nedir" sorusuyla başlayacak çevrim içi program, orkestra şefi, besteci Murat Cem Orhan ve tiyatro sanatçısı Alper Saldıran tarafından gerçekleştirilecek.

İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak beşer dakikalık videolardan oluşan Şefin Tavsiyesi yaz boyunca izleyicisiyle buluşacak.

Programda müziğin temel özellikleri, tarihsel gelişimi ve çok sesli Batı müziği biçimlerinin de yer aldığı kategorilerde bilgiler sunulacak.

İlk bölümü bugün İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayınlanacak Şefin Tavsiyesi, her hafta yeni bir içerikle seyircisi ile buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani