İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta "Almagest Quintet" ile gerçekleştirecek
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İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta "Almagest Quintet" ile gerçekleştirecek

İş Sanat, son caz konserini 7 Mayıs'ta 'Almagest Quintet' ile gerçekleştirecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İş Sanat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü ve mayıs ayında tamamlanacak 21. sezonunun son caz konserinde "Almagest Quintet" sevenleriyle buluşacak.

İş Sanat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü ve mayıs ayında tamamlanacak 21. sezonunun son caz konserinde "Almagest Quintet" sevenleriyle buluşacak.

Konserin ilk gösterimi, 7 Mayıs'ta saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalından sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Piyanoda Sabri Tuluğ Tırpan, gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Eylem Pelit, perküsyonda Hamdi Akatay ve davulda Volkan Öktem'in bir araya geldiği Almagest Quintet'in repertuvarında bu sene hayatını kaybeden Chick Corea'nın eserleri yer alıyor.

İş Sanat'ın 21. sezonunda öne çıkan caz konserleri arasında ayrıca swing ritmini cazla birleştiren Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik ettiği Caz Baharı, Ozan Musluoğlu'nun da yer aldığı Genedos bulunuyor.

30 Nisan Dünya Caz Günü'nü de Jülide Özçelik konseri ile kutlayan İş Sanat'ın 21. sezon içerikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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