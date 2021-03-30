İş Sanat'ın nisan programı Camerata Saygun konseriyle başlayacak

Klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, 1 Nisan'da İş Sanat'ta çevrim içi konser verecek.

Klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, 1 Nisan'da İş Sanat'ta çevrim içi konser verecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında nisan ayı programı çevrim içi düzenlenecek.

Başkemancılığını Mehmet Yasemin'in üstlendiği topluluk, Edward Grieg, Antonin Dvorak, Edward Elgar ve Alexander Borodin'in eserlerinden oluşan romantik dönem repertuvarıyla 1 Nisan'da saat 20.30'da sevenleriyle buluşacak.

Konser, ilk gösteriminin ardından sezon sonuna kadar İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

İlk Türk operası "Özsoy"un bestecisi Prof. Adnan Saygun'un adını taşıyan klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, keman sanatçısı Prof. Nuri İyicil tarafından kendi yetiştirdiği öğrencilerle 2005 yılında kuruldu. İyicil, Adnan Saygun Oda Konçertosu'nun seslendirilişini yönettiği ilk konserden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı