İş Sanat'ın klasik müzik serisinde Semplice Quartet konser verecek

Semplice Quartet, "İyi ki Doğdun Beethoven" başlıklı konseriyle 17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'ın klasik müzik serisi kapsamında Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı için hazırlanan konser müzikseverlerle buluşacak.

Kemanda Murat Anıl Erginol ve Deniz Toygür Conus, viyolada Pınar Dinçer ile viyolonselde Burak Ayrancı'dan oluşan Semplice Quartet, bestecinin erken ve geç dönemlerinde yaylı dörtlü için bestelediği iki eserini seslendirecek.

Beethoven'ın doğum günü olan 17 Aralık akşamı İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak etkinlik, sezon sonuna kadar izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani