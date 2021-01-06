İş Sanat'ın klasik müzik konserleri Trio Patara ile devam edecek

İş Sanat'ın klasik müzik konserleri kapsamında 8 Ocak'ta Trio Patara sanatseverlerle buluşacak.

Lelya Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi'nin geçen yıl kurduğu topluluk, Gabriel Faure'den Aşık Veysel'e uzanan bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak.

Trio Patara konseri saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanacak.

İş Sanat'ın ocak ayında çevrim içi etkinlikleri, 18 Ocak'ta Gülten Akın'ın şiirleriyle sürecek. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri 21 Ocak'ta, "Bu Muhabbet Bitmez" projesiyle yöresel ezgiler 16 Ocak'ta, "Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat" caz konseri ise 30 Ocak'ta İş Sanat sahnesinde olacak.

Okuma Tiyatrosu'nda 6 Ocak'ta "Peer Gynt", 13 Ocak'ta "Antonius ve Kleopatra" yer alacak. Ünlü klasik masallar 3 Ocak'ta "Rapunzel", 10 Ocak'ta "80 Günde Devr-i Alem", 17 Ocak'ta "Uyuyan Güzel" ve 24 Ocak'ta "Fındıkkıran" ile devam edecek.

Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak'ta Haydar Ergülen "İdilikler", 11 Ocak'ta İnci Aral "Yeşil" ve 25 Ocak'ta Ethem Baran "Döngel Dünya" eserleriyle konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani