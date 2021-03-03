İş Sanat'ın klasik müzik konserleri keman sanatçısı Yiğit Karataş'la başlayacak
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İş Sanat'ın klasik müzik konserleri keman sanatçısı Yiğit Karataş'la başlayacak

03.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:50
İş Sanat'ın klasik müzik konserleri keman sanatçısı Yiğit Karataş'la başlayacak

Genç keman sanatçısı Yiğit Karataş, İş Sanat'ın klasik müzik konserleri kapsamında sahne alacak.

Genç keman sanatçısı Yiğit Karataş, İş Sanat'ın klasik müzik konserleri kapsamında sahne alacak.

İş Sanat'ın "Parlayan Yıldızlar" konserleriyle tanınan Karataş'ın bu resital için hazırladığı repertuvarda, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Maurice Ravel, Tomaso Antonio Vitali ve Frederic Chopin'in eserleri yer alıyor.

Eğitim hayatına The Juilliard School'da devam eden, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyanın önemli sahnelerindeki konserleriyle kariyerinde başarılı adımlar atan genç sanatçıya, uluslararası birçok festivalde sahne alan, halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim veren piyanist Doç. Tayfun İlhan eşlik edecek.

İlk gösterimi yarın saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak konser, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilmiş olup, sezon sonuna kadar izlenebilecek.

İş Sanat'ın mart ayındaki etkinlikleri aynı zamanda çevrim içi olarak izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez'in solisti olduğu grup "Barabar"ın konseri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayında olacak.

Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald'ın unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla "Caz Baharı" konseri, Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Band yorumuyla 20 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müzik konserlerinde ise 11 Mart'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart'ta da Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular dinleyicilerle bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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