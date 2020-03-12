İş Sanat'ın Etkinlikleri Ertelendi İş Sanat, 30 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Bu kapsamda 15 Mart Robot Pinokyo, 30 Mart Parlayan Yıldızlar, 6 Nisan Sait Faik hikâye dinletisi, 7 Nisan Tiflis Senfoni Orkestrası, 15 Nisan Lahza & Kenan Doğulu, 19 – 20 Nisan Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 26 Nisan Fırtına, 27 Nisan Parlayan Yıldızlar etkinlikleri ile Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki atölye çalışmaları ertelendi. İş Sanat'ın biletli etkinlikleri için iade işlemleri Biletix satış noktalarından yapılabiliyor.

Kaynak: Bültenler