İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" açık hava konserleri başladı

İş Sanat, "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisinin ilk etkinliğinde Evrencan Gündüz'ü müzikseverlerle buluşturdu.

İş Sanat, "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisinin ilk etkinliğinde Evrencan Gündüz'ü müzikseverlerle buluşturdu.

Konserin yanı sıra DJ performansının da yer aldığı etkinlikler, eylül ayı boyunca cuma akşamları 18.00-21.00 arasında gerçekleşecek.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan konserler 10 Eylül'de "Hey! Douglas Live", 17 Eylül'de "Sattas" ve 24 Eylül'de "BaBa Zula" ile devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani