İş Sanat'ın çevrim içi yayınları "Yaz Gecesi Rüyası" ile devam ediyor

İş Sanat'ın çevrim içi sezonunda başlattığı Provadan İzle başlıklı yayınları, İş Sanat Yaz programında da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

İş Sanat'ın çevrim içi sezonunda başlattığı Provadan İzle başlıklı yayınları, İş Sanat Yaz programında da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

William Shakespeare'in kaleme aldığı "Yaz Gecesi Rüyası" oyunu okuma provası düzeninde seyirciye sunuluyor.

Kumbaracı50 oyuncularının yorumuyla "Yaz Gecesi Rüyası", 1 Temmuz saat 20.30 itibariyle İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ilk gösterimini yapacak.

Yönetmenliğini Yiğit Sertdemir üstlendiği Nurullah Erkan Kortan, Burcu Özhızalan Yazıcı, İsmail Sağır, Ayşegül Uraz, Can Deniz Erzaim, Meriç Rakalar, Nur Ceyda Akel, Tuğra Can Bıçak, Yiğit Sertdemir, Murat Kapu, Ersel Dursun, İbrahim Arıcı, Yaman Ömer Erzurumlu, Sinem Öcalır'ın ise yer aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref