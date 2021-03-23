İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü Shakespeare ile kutlayacak
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İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü Shakespeare ile kutlayacak

23.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:39
İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü Shakespeare ile kutlayacak

İngiliz şair ve yazar William Shakespeare'in "Fırtına" adlı eseri, İş Sanat'ın "Provadan İzle" başlıklı serisi kapsamında, 27 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

İngiliz şair ve yazar William Shakespeare'in "Fırtına" adlı eseri, İş Sanat'ın "Provadan İzle" başlıklı serisi kapsamında, 27 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği oyununun tamamı, bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak.

Moda Sahnesi oyuncularının yorumuyla "Fırtına", 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca izlenebilecek.

Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor.

Moliere'in "Cimri" oyunuyla başlayan "Provadan İzle" serisi, nisan ayında Semaver Kumpanya'nın Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden uyarlanan "Semaver ve Kumpanya" oyunuyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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