İş Sanat, Dünya Caz Günü'nü Jülide Özçelik konseri ile kutlayacak
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İş Sanat, Dünya Caz Günü'nü Jülide Özçelik konseri ile kutlayacak

İş Sanat, Dünya Caz Günü'nü Jülide Özçelik konseri ile kutlayacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İş Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde, Jülide Özçelik konserini müzikseverlerle buluşturacak.

İş Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde, Jülide Özçelik konserini müzikseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında sevilen halk türküleri de yer alıyor.

Düzenlemelerini Cem Tuncer'in yaptığı konserde Özçelik'in "Anan Var Midur?", "Mecnunum Leylamı Gördüm", "Yalan Dünya" gibi türküler ile "Hayat", "Zaman" ve "Karanlıkta Kaldım" adlı özgün şarkıları da bulunuyor.

Gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu'nun şarkıcıya eşlik ettiği konser, 30 Nisan akşamı İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde erişime açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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