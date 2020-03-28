İş Sanat'a özel video içerikleri sanatseverlerle buluşuyor İş Sanat, yerli ve yabancı sanatçıların hazırladığı video içeriklerini sosyal medya hesaplarından sanatseverlere sunuyor.

İş Sanat, yerli ve yabancı sanatçıların hazırladığı video içeriklerini sosyal medya hesaplarından sanatseverlere sunuyor.

İş Sanat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalan sanatseverler için facebook, YouTube, Twitter ve Instagram IGTV üzerinden #işsanatlaevdekal etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların İş Sanat için oluşturduğu özel paylaşımların bulunduğu seride, İtalyan barok topluluğu L'arpeggiata üyelerinin İtalya'nın çeşitli kentlerinde evlerinde kaydettikleri videolar ve Europa Galante ile keman sanatçısı Fabio Biondi'nin hazırladığı kayıtlar da yer alıyor.

Şiir ve hikaye dinletileriyle tanınan Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından "İş Sanat'la Evde Kal" yayınları için özel olarak usta edebiyatçıların eserlerinden bölümler seslendiriliyor.

Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların çalışmalarından yapılan seçkiler de İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Türkiye İş Bankası'nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara dergisi ise çocukları kitap okumaya, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş Sanat'ta sahnelenen çocuk oyunlarını izlemeye davet ediyor.

"İş Sanat'la Evde Kal" kapsamında sanatçıların izin verdiği konser kayıtlarının tamamı ise YouTube kanalından izleyicilerle paylaşılıyor.

"Neşet Ertaş'a Senfonik Saygı Duruşu" konseriyle başlayan konser kayıtları paylaşımları, piyanist-besteci Sabri Tuluğ Tırpan'ın "Mavi Sürgün" konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA