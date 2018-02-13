İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Sertifikaları Verildi
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İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Sertifikaları Verildi

Kilis Belediyesi ile Alman Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanan ve SEGUA tarafından yürütülen TAMEB Projesi kapsamında İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği kursları Ankey Consulting tarafından verildi.

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Sertifikaları Verildi

Kilis Belediyesi ile Alman Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanan ve SEGUA tarafından yürütülen TAMEB Projesi kapsamında İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği kursları Ankey Consulting tarafından verildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Başkan Kara, "Halkımızın bilinçlenmesi adına bu tür kurslarımız devam edecektir. Biz her zaman işçimizin yanındayız. Bu proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi. - KİLİS

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