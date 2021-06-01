İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kariyer Olanakları Üzerine Söyleşi Gerçekleşti

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kariyer Olanakları Üzerine Söyleşi Gerçekleşti Üniversitemiz Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kariyer' başlıklı söyleşi, 29 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi...