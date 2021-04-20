Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin eğitim rehberi hazırladı

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren, 50'nin altında çalışan istihdam eden, küçük ve mikro ölçekteki işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir rehber hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren, 50'nin altında çalışan istihdam eden, küçük ve mikro ölçekteki işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir rehber hazırladı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü doğmuştu. Öte yandan, kanun, az tehlikeli sınıfta yer alan mikro ve küçük işletmeler için söz konusu hizmetlerin işveren/işveren vekili tarafından verilmesine imkan tanımıştı. İş yerinde alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken konuları kapsayan rehberde bu düzenlemenin şartları ve uygulama şekli yer alıyor.

Eğitimi verebilecek niteliğe sahip ve protokol yapmaları halinde üniversiteler, Türkiye Esnaf ve Sanatkar Odaları, TOBB'a bağlı işveren kuruluşları veya Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek 16 saatlik eğitimi tamamlayıp sınavda başarılı olan işveren/işveren vekilleri kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenebilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı kapsamında, söz konusu hizmetleri üstlenmek isteyen işveren ve işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sırasında bu rehberi kaynak olarak kullanabilecek. Öte yandan, büyük ölçekli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyeri işverenlerinin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel sorumlulukları ile bunların nasıl yerine getirileceği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

İş sağlığı ve güvenliğinin, üretimin tüm süreçlerinde esas alınması, çalışma ortamının bu esaslara göre tasarlanması ve düzenlemesi hususlarını da içeren rehberde, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklerinde dahil olduğu pek çok başlık ele alındı. Ayrıca gebe, emziren ve engelli çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların bulunduğu işyerlerinde, çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, çalışma şartlarıyla ilgili güncel mevzuat hükümlerinin dikkate alınması sağlanacak.

İşveren tarafından kaynak olarak kullanılacak rehber, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanması konusunda yol gösterecek. Kanuni yükümlülüklerin her biri için detaylı bilgi ve açıklamaların yer aldığı rehber, iş yerlerinde yaşanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı