İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 5,3 milyon TL destek

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan yer altı maden işletmelerine 5,3 milyon TL hibe desteği sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan iş yerleri çalışanları arasından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor. Faydalanıcı iş yerlerine, aldıkları hizmet karşılığında kasım ayında 1 milyon TL, 6 ay toplamında ise 5,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Destek ile faydalanıcı iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin maliyetlerine katkı sağlanarak 80 faydalanıcıdan 56'sının İSG profesyoneli görevlendirmesi maliyetinin tamamı karşılandı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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