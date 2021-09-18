İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan yeraltı maden iş yerlerine 3 ayda 2,5 milyon TL hibe desteği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan yeraltı maden iş yerlerine 3 ayda 2,5 milyon TL hibe desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan yeraltı maden iş yerlerine 3 ayda 2,5 milyon TL hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, bu şartları sağlayan yeraltı maden işyerlerine Temmuz ayında 732 bin TL, Ağustos ayında 850 bin TL, Eylül ayında ise 898 bin TL olmak üzere 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, faydalanıcı işyerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar ortaya konuldu. Hem finansal destek hem de rehberlik çalışmalarını kapsayan program 24 ay boyunca devam edecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Binali Yıldırım
Magazin Demet Özdemir Cansu Dere Düm Tek Tek Farah Zeynep Abdullah
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Okan Buruk Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan yeraltı maden iş yerlerine 3 ayda 2,5 milyon TL hibe desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:26:28. #1.17#