İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısı 7 yılda 9 kat arttı
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İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısı 7 yılda 9 kat arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısının, 7 yılda 9 kat artarak 269 bin 752'ye ulaştığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısı 7 yılda 9 kat arttı
28.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısının, 7 yılda 9 kat artarak 269 bin 752'ye ulaştığını belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmelere ilişkin infografik paylaştı.

İnfografikte, mevcut "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"nun yürürlüğe girdiği 2013'te iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısının 29 bin 129 iken, 2020'de bu sayının 9 kat artarak 269 bin 752'ye ulaştığını bildiren Selçuk, 2013'te 28 bin 931 olan iş güvenliği uzmanı sayısının da 2,5 kat artarak 2020'de 72 bin 323'e yükseldiğini aktardı.

Selçuk, 2013'te 9 bin 652 olan iş yeri hekim sayısının da 3 kat artarak 2020'de 29 bin 534 ulaştığını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan iş yerlerindeki iş kazası sonucu ölümlerin, hizmet alan iş yerlerindeki iş kazası sonucu ölümlerden 1,7 kat fazla olduğuna işaret eden Selçuk, Türkiye'de ortak sağlık ve güvenlik hizmeti veren birim sayısının 2 bin 447 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Hedefimiz, her çalışanımız için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, hemşiresi ile tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Güvenle büyü Türkiye!" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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