İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfını (TİSK MCV) ziyaret etti.