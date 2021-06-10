İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına ziyaret
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına ziyaret

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfını (TİSK MCV) ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfını (TİSK MCV) ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iyi uygulamaların artmasına yönelik yapılabilecekler değerlendirildi.

Genel Müdürlük ile Vakıf arasındaki iş birliğinin devamına ilişkin temennilerin dile getirildiği ziyarette, TİSK MCV Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, desteklerinden dolayı Uzunkaya'ya teşekkür plaketi sundu.

Ziyarette, TİSK MCV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akansel Koç, TİSK MCV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Abeş, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Şardan ve Vakıf Genel Müdürü Deniz Karakaş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya'dan Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına ziyaret - Haberler
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