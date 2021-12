İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü "3.International Environmental Chemistry" Kongresinde

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Erciyes Üniversitesi tarafından Antalya'da düzenlenen 3. International Environmental Chemistry Kongresinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümümüzden, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yağımlı, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Arslan, Gebze Teknik Üniversitesinden, Doç. Dr. Hakkı Ballı'nın katkıları ile doktora tez danışmanlığını, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur Öncel'in yaptığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı öğrencimiz Ali Toltar'ın "Analysing the Variations of PM2. 5 and PM10 Values Measured in Istanbul According to the Meteorological Factors' adlı, bilimsel çalışmasının kongrede İngilizce olarak sunumu gerçekleşti.

