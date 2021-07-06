İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurumsal Hizmet Birimleri EĞİTİM SLAYTLARITemel İlkyardım SunumuTemel İş Güvenliği EğitimiYangın EğitimiKANUNLAR4857 Sayılı İş Kanunu5510 Sgk Kanunu6331 İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuYARDIMCI KAYNAKLARBelediyelerde İş Sağlığı ve GüvenliğiElle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSGI·SG Levhaları...