İş Sağlığı ve Güvenliği
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İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Kurumsal Hizmet Birimleri EĞİTİM SLAYTLARITemel İlkyardım SunumuTemel İş Güvenliği EğitimiYangın EğitimiKANUNLAR4857 Sayılı İş Kanunu5510 Sgk Kanunu6331 İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuYARDIMCI KAYNAKLARBelediyelerde İş Sağlığı ve GüvenliğiElle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSGI·SG Levhaları...

Kurumsal Hizmet Birimleri EĞİTİM SLAYTLARI

Temel İlkyardım Sunumu

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Yangın Eğitimi

KANUNLAR

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sgk Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

YARDIMCI KAYNAKLAR

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG

I·SG Levhaları Yerles¸im ve Boyutlandırma

Kaynak İs¸lerinde İSG

Yangın Anında İnsan Davranıs¸ları

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
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