İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurumsal Hizmet Birimleri EĞİTİM SLAYTLARITemel İlkyardım SunumuTemel İş Güvenliği EğitimiYangın EğitimiKANUNLAR4857 Sayılı İş Kanunu5510 Sgk Kanunu6331 İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuYARDIMCI KAYNAKLARBelediyelerde İş Sağlığı ve GüvenliğiElle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSGI·SG Levhaları...
Kurumsal Hizmet Birimleri EĞİTİM SLAYTLARI
Temel İlkyardım Sunumu
Temel İş Güvenliği Eğitimi
Yangın Eğitimi
KANUNLAR
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sgk Kanunu
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
YARDIMCI KAYNAKLAR
Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
I·SG Levhaları Yerles¸im ve Boyutlandırma
Kaynak İs¸lerinde İSG
Yangın Anında İnsan Davranıs¸ları
Kaynak: Habermetre