İş sağlığı seferberliği
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İş sağlığı seferberliği

08.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:55
İş sağlığı seferberliği

Bursa'da korona virüs salgınını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarından, esnaf ve vatandaşlara yönelik destek paketlerine kadar her alanda aktif bir rol oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan tüm hizmet binalarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini Covid 19'a göre...

Bursa'da korona virüs salgınını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarından, esnaf ve vatandaşlara yönelik destek paketlerine kadar her alanda aktif bir rol oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan tüm hizmet binalarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini Covid 19'a göre yeniden düzenlendi.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Bursa'da dezenfeksiyon çalışmalarından süreçten olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek paketlerinin dağıtımına kadar her alanda önemli bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliğini tedbirlerini de artırdı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayından bugüne kadar pandemiye ilişkin yaklaşık 4 bin adet el broşürü ve afiş dağıtıldı. Tüm personel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işyerlerinde alınmasını uygun bulduğu tedbirleri gösteren yazılı duyurularla ve sözlü olarak bilgilendirildi.

Personelin pozitif vak'a ve temaslı karantinası süreçleri takibi titizlikle yapılırken, tüm güvenlik noktalarında ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamasıyla binalara giriş çıkış yapan herkes kontrol ediliyor. Tüm bunların yanında hizmet binalarında çalışan personelin sosyal mesafe kuralına göre masa yerleşim planları yeniden düzenlendi. - BURSA

İş sağlığı seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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