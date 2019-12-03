İş sağlığı eğitimi

03.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:14

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Seminer salonundaki eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan BİNTED personeli katıldı.

Genel, teknik ve sağlık konularını içeren eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için dikkat edilecek konular üzerinde duruldu.

Kaynak: Bültenler