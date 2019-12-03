İş sağlığı eğitimi

İş sağlığı eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları şirketi olan BİNTED bünyesinde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

03.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:25
İş sağlığı eğitimi

'nin insan kaynakları şirketi olan BİNTED bünyesinde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.


Atatürk Kongre Kültür Merkezi Seminer salonundaki eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan BİNTED personeli katıldı. Genel, teknik ve sağlık konularını içeren eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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