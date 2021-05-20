"İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon" yatırımcılara sunuldu

Yenilenebilir enerji, teknoloji, cinsiyet eşitliği ve sağlık gibi temalara dayalı yatırım fonları ile yenilikçi ürünler sunan ve son olarak blockchain teknolojisine ve dijital oyun sektörüne yatırım imkanı sağlayan İş Portföy, İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon'u...

Yenilenebilir enerji, teknoloji, cinsiyet eşitliği ve sağlık gibi temalara dayalı yatırım fonları ile yenilikçi ürünler sunan ve son olarak blockchain teknolojisine ve dijital oyun sektörüne yatırım imkanı sağlayan İş Portföy, İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon'u yatırımcılarla buluşturdu.

İş Portföy açıklamasına göre, İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor.

Fon portföyünde yerli ve yabancı finansal enstrümanlar yer alabilirken, ABD'li şirketler en yüksek ağırlığa sahip bulunuyor.

"Özgün temalara dayalı fon yelpazemizi genişletiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, internet kullanımının ve dijitalleşmenin giderek hızlanmasıyla birlikte elektronik bilgi güvenliği ihtiyacının arttığını ve bu alanda daha fazla yatırım yapıldığını ifade etti.

Eraslan, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte, çok sayıda şirket ve hatta kamu kurumları büyük siber saldırılarla karşılaşabilmekte ve sonucunda büyük maliyetler ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar günümüzde kurumların büyük çoğunluğunun siber suçlara karşı tam olarak korunamadığını göstermektedir. Bazı araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda siber güvenlik sektörünün çift haneli büyüme oranları yakalaması mümkün görünmektedir.

Bilgi teknolojisi güvenliği olarak da bilinen siber güvenlik ihtiyacının artması paralelinde bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve hizmetlerine yönelik talep büyüyecek. İş Portföy olarak, dünyadaki yapısal dönüşümlerden gücünü alan, geleceğin yatırımı olacağını düşündüğümüz özgün temalara dayalı fon yelpazemizi genişletiyoruz. Dijitalleşen dünyanın güvenlik kalkanını oluşturan şirketlere yatırım imkanı sunacak olan Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon'umuzu bu yelpazeye eklemekten ve bu alanda bir ilki gerçekleştirmekten dolayı heyecan duyuyoruz."

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon, TEFAS platformunda işlem görecek ve TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık