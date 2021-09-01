İş Portföy'de genel müdürlük görevine Burak Sezercan atandı

İş Portföy'ün yeni genel müdürü Burak Sezercan oldu.

İş Portföy'ün yeni genel müdürü Burak Sezercan oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değişen yatırımcı ihtiyaçlarını ve sürdürülebilirlik gibi yapısal dönüşüm alanlarını odağına alarak, konjonktürle uyumlu bir şekilde kurguladığı özgün ve tematik yatırım fonlarıyla dikkati çeken İş Portföy'de genel müdürlük görevine finans sektöründe 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Burak Sezercan getirildi.

İş Portföy Yönetimi AŞ'ye Genel Müdür olarak atanmadan önce Türkiye İş Bankası'nda Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü görevini yürüten Sezercan, Türkiye İş Bankası'nda ayrıca 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı, 2005 yılında Risk Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı, 2008 yılında Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü, 2011 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalıştı.

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Sezercan, 2002 yılında City University Cass Business School (İngiltere) Bankacılık ve Uluslararası Finans alanında yüksek lisans programını tamamladı.

Profesyonel iş hayatı boyunca İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de (2009-2011), İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de (2011-2013), Camiş Madencilik AŞ'de (2013-2014), Milli Reasürans AŞ'de (2014-2016), Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'de (2016-2018) ve Türkiye İş Bankası AŞ iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri AŞ'de (2016-2021) yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt