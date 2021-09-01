İş Portföy'de genel müdürlük görevine Burak Sezercan atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş Portföy'de genel müdürlük görevine Burak Sezercan atandı

İş Portföy'de genel müdürlük görevine Burak Sezercan atandı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

İş Portföy'ün yeni genel müdürü Burak Sezercan oldu.

İş Portföy'ün yeni genel müdürü Burak Sezercan oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değişen yatırımcı ihtiyaçlarını ve sürdürülebilirlik gibi yapısal dönüşüm alanlarını odağına alarak, konjonktürle uyumlu bir şekilde kurguladığı özgün ve tematik yatırım fonlarıyla dikkati çeken İş Portföy'de genel müdürlük görevine finans sektöründe 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Burak Sezercan getirildi.

İş Portföy Yönetimi AŞ'ye Genel Müdür olarak atanmadan önce Türkiye İş Bankası'nda Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü görevini yürüten Sezercan, Türkiye İş Bankası'nda ayrıca 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı, 2005 yılında Risk Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı, 2008 yılında Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü, 2011 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalıştı.

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Sezercan, 2002 yılında City University Cass Business School (İngiltere) Bankacılık ve Uluslararası Finans alanında yüksek lisans programını tamamladı.

Profesyonel iş hayatı boyunca İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de (2009-2011), İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de (2011-2013), Camiş Madencilik AŞ'de (2013-2014), Milli Reasürans AŞ'de (2014-2016), Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'de (2016-2018) ve Türkiye İş Bankası AŞ iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri AŞ'de (2016-2021) yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Münir Özkul Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Muslera Burak Elmas Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş Portföy'de genel müdürlük görevine Burak Sezercan atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:39:15. #1.16#

title