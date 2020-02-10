İş planı yapan genç girişimciye 50 bin TL ödül

10.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:59

Niğde'de girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak projelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen İş Planı Ödülü Yarışması'nda başvurular başladı.



Niğde Valiliği, Niğde KOSGEB İl Müdürlüğü ve Niğde Teknopark A.Ş. işbirliği ile birlikte ildeki girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak projelerin desteklenmesi amacıyla "Niğde'nin Yeni Değerleri İş Planı Ödülü Yarışması" düzenlenecek. "Bu İş Senin-İş Planı Ödülü Yarışması"nda, birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye de 20 bin lira para ödülü verilecek.



Düzenlenen yarışmanın detaylarını görüşmek üzere Niğde KOSGEB İl Müdürü Niyazi Gücenmez, Niğde Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu ve Niğde Valiliği Proje Yatırım Ofisi Koordinatörü Ali İlker Atabay Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Vali Şimşek: "Devletimizin 2023 ve 2071 hedeflerini başarmanın en önemli ön şartlarından birisi de yenilikçiliğin ve yerliliğin sürekli hale getirilerek uygulanmasıdır" dedi.



Arge ve inovasyonun sanayi, tarım, ticaret başta olmak üzere her sektör için çok büyük önem arz ettiğinin atını çizen Vali Yılmaz Şimşek; "Ülkemizin tüm sektörleriyle birlikte çağa ayak uydurabilmesinin ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılmasının tek yolu arge-inovasyonla birlikte rekabetçi işletmelerin ortaya çıkması ile mümkündür. Devletimizin 2023 ve 2071 hedeflerini başarmanın en önemli ön şartlarından birisi de yenilikçiliğin ve yerliliğin sürekli hale getirilerek uygulanmasıdır. Bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüyen devletimizin ulusal ölçekli politikalarına Niğde özelinde katkı sağlamak amacıyla ilimizde yenilikçi iş fikirlerini desteklemek üzere bir yarışma organize ediyoruz. Bu süreçte KOSGEB Genel Müdürlüğü tarafından yarışma faaliyetlerinin finansmanı amacıyla hibe desteği sağlanmıştır. Valiliğimiz Proje ve Yatırım Ofisi, Niğde KOSGEB İl Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark A.Ş. koordinasyonuyla sağlanan hibe akabinde aynı işbirliği ve koordinasyon devam ettirilerek yarışma gerçekleştirilecek ve önümüzdeki yıllarda kapsamı daha da genişletilerek devam ettirilecektir. Ödül almaya hak kazanan iş fikirleri, toplam 1 milyon 100 bin TL'ye kadar ARGE ve girişimcilik hibe destekleri alabileceklerdir. Bu destekler, sağlam ve yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilerimiz için son derece önemli tutarlardır. Niğde'mizde yeni ve yenilikçi iş fikirlerine sahip herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA