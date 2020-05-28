İş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı
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İş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Konya'da iş yeri ortakları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

28.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:18

Konya'da iş yeri ortakları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10533 Sokak'taki bir halı yıkama dükkanının iki ortağı arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Halil A. (42), ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Halil A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

İş ortağını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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