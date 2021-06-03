İŞ MERKEZİNİN KİMYASAL MADDE BULUNAN DEPOSUNDA YANGIN
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İŞ MERKEZİNİN KİMYASAL MADDE BULUNAN DEPOSUNDA YANGIN

İŞ MERKEZİNİN KİMYASAL MADDE BULUNAN DEPOSUNDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı.

ANKARA'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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