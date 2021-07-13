İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı

İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir iş merkezinde bulunan 4 bin TL değerindeki bisiklet çalındı.

Adıyaman'da, bir iş merkezinde bulunan 4 bin TL değerindeki bisiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesinde bulunan bir iş merkezinin giriş kısmında bulunan M.D'ye ait 4 bin TL değerinde ki bisiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Durumu fark eden bisiklet sahibi, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince pşay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Levent Yüksel Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş merkezinin girişinde bulunan bisiklet çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:14:42. #1.14#

title