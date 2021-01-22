İş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
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İş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

22.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:07
İş merkezinden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

ŞANLIURFA'da polis, bir iş merkezinde hırsızlık yapan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı.

ŞANLIURFA'da polis, bir iş merkezinde hırsızlık yapan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı. 

Kent merkezindeki Zafer İş Merkezi'nde 4 iş yerinden 10 gün arayla gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinden bilgisayar, televizyon ve elektronik malzeme çalan ve malzemeleri çuvala koyup asansörle indiren hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yansıdı. İş merkezinde bulunan 9 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik kayıt inceleyen polis, şüphelinin B.E. olduğunu tespit etti. B.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.E., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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