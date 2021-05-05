İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
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İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı.

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinde tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde O.Ö. ile T.H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın daha da alevlenip kavgaya dönmesiyle birlikte O.Ö. isimli şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak T.H.'ye ateş etti. T.H., kanlar içerisinde yere yığılırken, O.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri T.H.'yi yaralayıp olay yerinden kaçan O.Ö.'yü yakalayabilmek için çalışma başlattı.

İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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