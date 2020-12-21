İş merkezinde yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İş merkezinde yangın paniği

21.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:13

- İş merkezinde yangın paniği Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinden bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

- İş merkezinde yangın paniği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinden bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde buluna 5 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. İş Merkezinin bodrum katında hasar meydana geldi

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İş merkezinde yangın paniği
İş merkezinde yangın paniği
İş merkezinde yangın paniği
İş merkezinde yangın paniği
İş merkezinde yangın paniği
İş merkezinde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Demet Akalın Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Şansalan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş merkezinde yangın paniği | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:13:56. #1.15#
title