İş merkezinde yangın (7)
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İş merkezinde yangın (7)

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

22.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:02
İş merkezinde yangın (7)

'nın ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

Konyaaltı Caddesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu'na ait Antmarin İş Merkezi'nin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Binadan yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, iş merkezinde hasara yol açtı.

Akıncıoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş merkezinde yangın (7)
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