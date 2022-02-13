İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi - Haberler
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İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinde ölü olarak bulundu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinde darp izleri tespit edildi.

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilge göre vatandaşlar, iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi.

Ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için ceset otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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