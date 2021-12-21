İş merkezinde kokutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş merkezinde kokutan yangın

İş merkezinde kokutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir merkezinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir merkezinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Belediye İş Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş merkezinin çatısında maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KASTAMONU

İş merkezinde kokutan yangın

İş merkezinde kokutan yangın

Öğretmenleri taşıyan otomobil, traktör ile çarpıştı: 5 yaralı

Öğretmenleri taşıyan otomobil, traktör ile çarpıştı: 5 yaralı

 Kayıp gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title