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İŞ MERKEZİ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapımı devam eden iş merkezinin çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının, çatıda kalan atık maddelerin tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ MERKEZİ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İŞ MERKEZİ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İŞ MERKEZİ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

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