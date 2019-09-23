İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü

23.09.2019 13:50

Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Ağadeve köyü Cezo mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 zanlıyı suçüstü yakaladı. Bölgede dizüstü bilgisayar, dedektör, kazma ve kürek de ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA