İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü

İş makinesiyle kaçak kazı yapan "define avcıları"na suçüstü

Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.

23.09.2019 13:50
İş makinesiyle kaçak kazı yapan

Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Ağadeve köyü Cezo mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 zanlıyı suçüstü yakaladı. Bölgede dizüstü bilgisayar, dedektör, kazma ve kürek de ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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