İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
31.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.
Kaynak: AA