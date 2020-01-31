İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

31.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.E.P, A.A. ve M.Y, suçüstü yakalandı. İş makinesine el konuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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