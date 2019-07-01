İş makinesiyle deniz keyfi

İş makinesiyle deniz keyfi

ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş makinesiyle deniz keyfi

ZONGULDAK'ta, gençlerin makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü sahilinde bir grup genç serinlemek için denize girdi. Çalışmak için sahile gelen iş makinesinin operatörü gençlerin isteğini kırmayarak kepçeyi suya soktu. Operatör, gençlerin üzerine kepçeyle su attı, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kepçeye çıkan gençler suya atlayarak eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin eğlenceli dakikaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- Zonguldak

Kaynak: DHA
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