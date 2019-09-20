İş makinesiyle çarpışan tır yandı

20.09.2019 02:43

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tırın iş makinesi ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara yönüne giden Sinan Y. yönetimindeki 32 DB 427 plakalı tır, çevre yolunda Eskihisar Mahallesi yakınlarında Ramazan Ö'nün kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Bu arada sürücü Sinan Y'nin kendi imkanlarıyla terk ettiği tır, bir süre sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA