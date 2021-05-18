İş makinesiyle Bodrum'u karıştırdı
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İş makinesiyle Bodrum'u karıştırdı

İş makinesiyle Bodrum'u karıştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, üzerinde Bodrum Belediyesi logosu yapıştırılmış özel bir iş makinesiyle ilçeyi birbirine kattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, üzerinde Bodrum Belediyesi logosu yapıştırılmış özel bir iş makinesiyle ilçeyi birbirine kattı. İş makinesiyle yollara zarar veren vatandaş, sahile giderek denize daldı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında denizin dibini de kazan operatör ekipleri seferber etti. Belediyeden yapılan açıklamada ise, Bodrum'a verdiği zararı belediyenin üzerine yıkmak isteyen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bodrum'da gece saatlerinde ekskavatörle sokakta yola ve kaldırıma zarar vererek ilerleyen Yakup Ö. isimli şahıs, iş makinesine Bodrum Belediyesi logosu yapıştırıp ortalığı birbirine kattı. Gündüzleri iş makinesini sahile indirip denize ilerleyen turistleri korkutan operatör, geceleri ise Bodrum'un en ünlü caddelerine girerek kaldırımlara ve sokaklara zarar verdi. Sahte logo ile ilçeyi birbirine katan operatör son olarak ise yine denize indirdiği iş makinesi ile turistleri korkuttu. Kepçe ile denizi kazan Yakup Ö. vatandaşlarla da tartışmayı ihmal etmedi.

Bu durum karşısında Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belediyemizin logosunu yerleştirerek yollarımıza zarar verdiğini tespit ettik. Bodrum'a verdiği zararı, Belediyemizin üzerine yıkmak isteyen Yakup Ö. isimli şahsın kimliğini tespit ederek yasal işlem başlattık. Kıymetli vatandaşlarımızdan da bu gibi şüpheli durumlarda ivedilikle Belediyemize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımın ardından yine durmayan Yakup Ö. bu kez ekskavatörü denize soktu. Bitez sahilinde denizin içerisinde bir ekskavatörün ilerlediğini gören yerli ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine bölgeye önce zabıta ekipleri sevk edildi. Daha sonra sahilin bir bölümünde duran Yakup Ö., bu kez denizi kazmaya başladı. 'Deniz dibindeki taşları temizliyorum' diyerek denizin dibini kepçe ile kazan şahsı, zabıta durduramayınca polisten yardım istedi. Bu kez polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ve zabıtayla bir süre konuşan Yakup Ö., ekskavatörü denizden çıkarmaya ikna oldu. Ö., yine turistler ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denizden ilerleyerek ekskavatörü karaya çıkardı. Şahsa zabıta ekipleri yollara zarar vermesinden dolayı işlem yaptı. Milli Emlak Müdürlüğü de doğal sit alanı olan denize ve kıyısına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yaptı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. - MUĞLA

İş makinesiyle Bodrum'u karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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