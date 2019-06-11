İş makinesiyle 30 metreden düşen operatör öldü
DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık (53) kullandığı iş makinesinin 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti. İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.
Özışık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan iş makinesi operatörü Rafet Özışık, kullandığı iş makinesi ile boşaltım yaptığı sırada, aracın kontrolünü kaybetti. İş makinesi ile 30 metre yükseklikten şantiye alanına düşen Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.
Özışık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Kaynak: DHA
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