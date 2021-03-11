İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
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İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı

11.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:31
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı

İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldıSİVAS'ta bir kum ocağında kazı çalışması sırasında ekskavatörün üzerine toprak kütlesi kaydı.

İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı

SİVAS'ta bir kum ocağında kazı çalışması sırasında ekskavatörün üzerine toprak kütlesi kaydı. Bir kısmı toprak altında kalan ekskavatörün kabininde sıkışan operatör Ömer Civelekoğlu (32), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesi Çotuklar bölgesinde bulunan  Geminbeli Tüneli kum ocağı şantiyesinde meydana geldi. Ekskavatör operatörü Ömer Civelekoğlu yamaçta kazı çalışması yaptığı sırada toprak kütlesi iş makinesinin üzerine kaydı. Bir kısmı toprak altında kalan ekskavatörün operatörü Civelekoğlu kabin içinde sıkıştı. Olayı görenler durumu sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından Civelekoğlu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sol bacağında kırıklar bulunan Civelekoğlu, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Civelekoğlu, daha sonra Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Civelekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, "Zara-Suşehri kara yolu Çotuklar bölgesinde bulunan kum ocağında çalışma yapılırken toprak kayması sonucunda iş makinesi kısmen göçük altında kaldı, operatör sıkışmış vaziyetteydi. Olayı haber alır almaz, AFAD, 112, itfaiye, jandarma ekiplerini yönlendirmiştik. Daha sonra el birliği ile vatandaşımızı kurtardık. İnşallah sağlık açısından da bir problem yoktur. Hepimize geçmiş olsun. Görünüş itibariyle işçimizin durumu iyi" dedi. 

İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı
İş makinesinin üzerine toprak kaydı; operatör güçlükle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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