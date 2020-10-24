İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
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İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu

24.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:27
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu

ADANA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında, kent girişinde durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı.

ADANA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında, kent girişinde durdurulan bir TIR'da narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Aramada dorsedeki iş makinesinin içerisinde zulalanmış 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü S.S. (53) ile E.U. (60) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlar özel eğitimli narkotik köpeği Uzi ile arandı. Şüphe üzerinde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi de arandı. Uzi'nin, iş makinesinin palet kısmına tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada, iş makinesinin operatör kabininin altına zulalanmış halde 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili TIR şoförü S.S. ile E.U. gözaltına alındı.


İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı 'Uzi' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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