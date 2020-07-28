İş makinesinin kepçe hidroliği kuş yuvası oldu
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İş makinesinin kepçe hidroliği kuş yuvası oldu

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki beton santralinde Remzi Öztürk'ün kullandığı kepçenin hidrolik tankına kuş yuva yaptı.

İş makinesinin kepçe hidroliği kuş yuvası oldu
28.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:12

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki beton santralinde Remzi Öztürk'ün kullandığı kepçenin hidrolik tankına kuş yuva yaptı. Öztürk, çalışırken yuvaya yem getiren kuşu görünce iş makinesini durduruyor. Anne kuş yavrularını doyurduktan sonra Öztürk çalışmasını sürdürüyor. Öztürk yavru kuşlar için, "Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

Beton santralinde çalışırken ak kuyruksallayan türü bir kuşun sürekli kendisini takip etmesinden şüphelen Remzi Öztürk, kepçede yaptığı kontrolde hidrolik tankında bir yuva ve içinde 3 kuş yumurtası gördü. Yumurtaların kısa sürede çatlayıp, yavruların çıktığını söyleyen kepçe operatörü Remzi Öztürk, çalışırken çok dikkat ettiğini söyledi. Kepçe ile santralin dışına çıkmadığını hatırlatan Öztürk, "Kuş, hidrolik tankına önce yuva yapmış sonra yumurtalarını bırakmış. Bunu ne ben ne de santralde çalışanlar fark etmemiş. Santralde kepçe ile çalışırken bir kuşun sürekli yanımda uçtuğunu görünce şüphelendim. Kepçeyi durdurup etrafına bakınca hidrolik tankında yuva ve içinde 3 yumurta olduğunu gördüm. Kepçeyi zorunlu kalmadıkça kullanmamaya başladık. Sonra yumurtalardaki yavrular çıkmaya başladı. Kepçeyi kullandığımda kendi evlatlarımı taşıyormuş gibi hassas davranıyorum. Anne kuş bazen kepçeyi çalıştırırken yanıma geliyor ve bana kendisini gösteriyor. Ben de kepçeyi durduruyorum. O yavrularının yanına gidip doyuruyor. Tekrar çıkıp gidince işime devam ediyorum" diye konuştuYuva nedeniyle kepçenin o bölümünü hiç yıkamadığını ifade eden Remzi Öztürk, "Gün boyu tozun içinde olduğumuz için akşamları kepçeyi yıkıyorum. Ama yuva nedeniyle oraya hiç su tutmuyorum. Sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.


Kaynak: DHA

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