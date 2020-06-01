İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü
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İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü

GİRESUN'un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) yaşamını yitirdi.

İş makinesinin ezdiği otomobilin sürücü öldü
01.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:16

GİRESUN'un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi. Giresun Özel İdaresi'ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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